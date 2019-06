Superbike | GP Gran Bretagna 2019 | programma | orari e tv Si corre fra 2 settimane a

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Tante le emozioni del weekend di Misano che hanno lasciato strascichi importanti soprattutto in casa Yamaha visto l’infortunio di cui è stato protagonista Michael Van der Mark in FP2 e che, oltre a non aver permesso al pilota olandese di gareggiare in Riviera lo mantiene in forte dubbio anche per il prossimo appuntamento. Tra dueil circus dellasi sposterà a Donington per il GP diper il suo ottavo appuntamento stagionale, un tracciato che dovrebbe vedere ancora una volta lo spagnolo Alvaro Bautistade favorito sulla sua Ducati Panigale rispetto alla Kawasaki del rivale Jonathan Rea. In enorme crescita tutte le Yamaha ma presumibilmente senza Van der Mark bisognerà capire quali saranno le reali possibilità del team, concentrate prevalentemente su Alex Lowes. L’intero weekend del GP didiverrà trasmesso come di ...

