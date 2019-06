Siracusa presenta L' incanto di un paradiso

Siracusa - uomo si presenta col coltello in Tribunale : aveva udienza di divorzio : Pina Francone Un uomo con un coltello a serramanico è stato fermato all’ingresso del Palazzo di Giustizia: si doveva separare dalla moglie Si è presentato in Tribunale con un coltello ed è stato fermato all'ultimo. La vicenda a Siracusa, in Sicilia, dove un uomo è stato bloccato all'ingresso del Palazzo di Giustizia dal personale di vigilanza. Il protagonista della vicenda è un Siracusano di cinquant'anni, incensurato, che ai ...