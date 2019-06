Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana il 20 e 21 luglio

Motori – Nissan porta l’Intelligent Mobility al Salone del Parco Valentino [GALLERY] : Nissan partecipa al Salone dell’Auto di Torino portando in esposizione le sue vetture full-electric e tutta la sua filosofia dell’Intelligent Mobility Nissan partecipa al Parco del Valentino per raccontare le ultime evoluzioni tecnologiche nell’ambito della mobilità elettrica. Tra queste la tecnologia Vehicle to Grid (V2G), attraverso la quale l’auto diventa capace non solo di assorbire energia dalla rete in fase di ricarica ma ...

Motori – FCA protagonista della “Parata dei Presidenti” al Salone del Valentino [GALLERY] : Salone dell’Automobile di Torino, durante la “Parata dei Presidenti” FCA sfila da protagonista con le nuove vetture ibride In occasione della prima giornata del Salone dell’Auto di Torino, si è svolta ieri sera la spettacolare Parata dei Presidenti che ha visto oltre 400 vetture sfilare nel circuito dinamico cittadino, creato appositamente nel cuore della città, ovunque accolte da un pubblico assiepato sui marciapiedi del ...

Motori – Dacia Duster presenta la serie speciale Techroad - al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Dacia Duster Techroad la nuova serie speciale del SUV compatto rumeno viene presentato in anteprima alla 5°edizione del Parco Valentino In occasione della 5°edizione del Parco Valentino Motorshow di Torino, aperto al pubblico dal 19 al 23 giugno, Dacia è presente con il nuovo Duster Techroad: design dinamico, inedita nuova tinta Rosso Fusion, tecnologia on the road e nuovi Motori 1.3 L TCe FAP. La serie speciale Techroad si distingue ...

Appendino in Procura : “La consulenza sul Salone del libro assegnata contro la mia volontà” : È iniziato stamattina presto ed è durato alcune ore l’interrogatorio in Procura della sindaca di Torino Chiara Appendino. Secondo quanto si apprende la prima cittadina ha risposto alle domande del Procuratore aggiunto Enrica Gabetta e del sostituto Giànfranco Colace titolare del fascicolo che vede Appendino indagata per concorso in peculato. La vic...

Motori – FCA gioca in casa al Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino : Si apre oggi ufficialmente il Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino, dopo la cerimonia d’inaugurazione le istituzioni hanno visitato lo stand FCA per ammirare tutte le novità Si è svolta oggi la cerimonia d’inaugurazione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino. A tagliare il nastro Andrea Tronzano, assessore Attività produttive della Regione Piemonte, Alberto Sacco, assessore al Commercio della ...

Parco Valentino - iniziata a Torino la grande festa del Salone dell'auto : Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. partita la quinta edizione del Parco Valentino, il Salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il calendario). Un ...

Motori – Suzuki parteciperà con le sue serie speciali al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Suzuki si presenta in grande alla kermesse Italiana del Salone dell’Auto di Torino, esponendo le serie speciali dei suoi veicoli di punta presso il Parco del Valentino Suzuki è protagonista del Salone dell’Auto di Torino – Parco Valentino sin dalla sua prima edizione e quest’anno si conferma tra le grandi presenze della kermesse piemontese. Lo stand Suzuki, il numero 26, posto sulla riva del fiume Po, vicino al Castello del ...

Parco Valentino 2019 - al via la quinta edizione del Salone “en plein air” : Parco Valentino apre i battenti a Torino per il quinto anno e lo fa conferendo da subito una veste avanguardista alla manifestazione: il taglio del nastro quest’anno tocca ad un’auto a guida autonoma, a testimonianza dell’impegno del comune della Mole Antonelliana nel progetto di mobilità integrata che si realizza attraverso la sperimentazione della tecnologia 5G. Ad inaugurare l’evento il presidente del “Salone diffuso”, ...

Salone dell’Auto di Torino – Carolina Kostner a disposizione dei fan come brand ambassador di Suzuki : La campionessa azzurra, storica brand ambassador della casa, sarà a disposizione dei fan per una sessione di foto e autografi domani dalle 17 alle 18 nella giornata di apertura dell’evento Suzuki, con le sue tre anime Auto, Moto e Marine, sarà assoluta protagonista del Salone dell’Auto di Torino 2019 in programma da domani nella cornice naturale del Parco Valentino. Lo stand Suzuki sarà una tappa obbligata per i visitatori, che ...

Motori – Nuovo Citroën C5 Aircross : sarà presentato al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Citroën C5 Aircross sarà presentato ufficialmente in Italia durante il Salone dell’Automobile di Torino presso il Parco del Valentino Parco Valentino è uno degli eventi automotive più importanti in Italia. L’edizione di quest’anno, quinta della serie, si svolgerà a Torino dal 19 al 23 giugno 2019, con una previsione di oltre 600mila visitatori. Confermati i criteri originali di questa manifestazione: ingresso gratuito al pubblico, ...

Honda al Salone dell’Auto di Torino con CR-V Hybrid e HR-V Sport : La partecipazione di Honda alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno nella suggestiva cornice di Parco Valentino, sarà caratterizzata dalla presenza della gamma SUV, in particolare con i nuovi modelli CR-V Hybrid e HR-V Sport. Il nuovo CR-V Hybrid è il primo SUV Honda disponibile in Europa con l’avanzata tecnologia ibrida. Le sue eccezionali prestazioni sono garantite dal nuovo sistema i-MMD ...