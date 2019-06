Romero Genoa | ' Chiellini ha detto che mi aspetta | ho quasi pianto'

Juventus - altro acquisto per la difesa : arriva Romero dal Genoa (RUMORS) : La Juventus, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Ma come è tipico di una società organizzata come quella bianconera, si pensa anche al futuro e agli investimenti su giovani che potrebbero diventare dei riferimenti nei prossimi anni. Dopo Demiral, acquistato dal Sassuolo per 15 milioni (dovrebbe essere il quinto ...

Romero subito alla Juve : più soldi per il Genoa : Come ricorda la Gazzetta dello Sport , a fine stagione il difensore argentino passerà alla Juventus, in base a un accordo preso da tempo con il club bianconero e che prevedeva cifre diverse se la ...

Genoa - Romero : 'Meritiamo la A - Sanabria ha la nostra fiducia' : Cristian Romero , difensore del Genoa , in gol contro la Roma , parla a Sky Sport della corsa salvezza: 'Non meritavamo di stare in questa situazione, dobbiamo dare tutto perché siamo sicuramente da Serie A. Il rigore? Sanabria ha sbagliato, ma va bene così. Può succedere e ...

Romero-Juventus - arriva la conferma del Genoa : “Va alla Juve” : ROMERO JUVENTUS- La Juventus si fionda su Romero in vista della prossima stagione. A confermarlo la stessa società rossoblù, la quale ha confermato come la Juventus si sia mossa in netto anticipo rispetto alle pretendenti. Niente di certo e definitivo. I bianconeri restano in forte vantaggio, ma resta da trovare l’intesa totale con il Genoa. […] More