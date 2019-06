Roma | la ‘vendetta’ di De Rossi | resta in Serie A | valutate diverse offerte

sportfair

(Di domenica 23 giugno 2019) Dopo il burrascoso addio dalla, Daniele Desceglie dire inA: il centrocampista sta valutandodal massimo campionato italiano Agli addii sono sempre complicati. Lo è stato quello di Totti, ‘costretto’ a ritirarsi da giocatore e ad abbandonare la squadra da dirigente (di sua volontà questa voltà), così come lo è stato anche quello di Demesso alla porta nonostante la volontà di proseguire in giallorosso, come leader e bandiera della squadra. Una scelta impopolare, vista anche la disponibilità del giocatore a non ricoprire un ruolo di primo piano e percepire un ingaggio inferiore. La differenza rispetto al caso Totti è una: Denon ha intenzione di ritirarsi! Il centrocampista, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbe addirittura l’intenzione di giocare ancora inA e starebbe valutandoe proposte ...

FranceskoASR : RT @mimlep: Leggi: #Barella- Roma , accordo col Cagliari ma il giocatore vuole l’Inter... magari un #Totti o un #DeRossi potevano essere ut… - annaric95744795 : RT @mimlep: Leggi: #Barella- Roma , accordo col Cagliari ma il giocatore vuole l’Inter... magari un #Totti o un #DeRossi potevano essere ut… - erpomata71 : RT @mimlep: Leggi: #Barella- Roma , accordo col Cagliari ma il giocatore vuole l’Inter... magari un #Totti o un #DeRossi potevano essere ut… -