Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Benevento

Panchina Benevento - è fatta per Pippo Inzaghi : si attende l’annuncio : Manca solo l’ufficialità, ma è ormai cosa fatta per il passaggio di Filippo Inzaghi sulla Panchina del Benevento. L’ex attaccante del Milan riparte dai giallorossi dopo la fallimentare esperienza al Bologna in Serie A, costatagli l’esonero. Nuova esperienza in Serie B, dunque, per ‘SuperPippo’, in seguito a quella più che buona al Venezia, in cui raggiunse un quinto posto e una successiva eliminazione ai ...