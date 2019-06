Perché scriviamo ai detenuti? Parla la ex moglie di Vallanzasca | “Solai pieni di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) “Ho due solai di lettere, cimeli vari, biancheria intima”. Are è la exdi Renato, una delle voci di “Caro prigioniero”, docufilm in onda domenica 23 giugno in esclusiva su Sky Atlantic e Sky TG24. Il doc fa parte de “Il Racconto del Reale”, il ciclo che ogni domenica su Sky Atlantic mostra l’attualità con un linguaggio contemporaneo. Il docufilm è curato da Giorgia De Benetti ed esplora le relazioni affettive tra serial killer, assassini, comuni banditi e loro ammiratrici, fidanzate, mogli o mariti. Rapporti che, a causa delle limitazioni della vita carceraria, sopravvivono prevalentemente attraverso la corrispondenza. L'articoloaila exdi: “Solaidi biancheria intima”, la puntata su Sky Atlantic proviene da Il Fatto Quotidiano.

