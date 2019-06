inmeteo

(Di domenica 23 giugno 2019) Come vi preannunciamo già da diversi giorni, unadidettata dalla rimonta dell'anticiclone sub-tropicale interesserà in questa parte finale di Giugno l'Europa, portando i suoi...

InMeteo : NEWS: Intensa e lunga ondata di caldo alle porte: previsti 40° al centro-nord - dicarlonaty : RT @ilmeteoit: #meteo #23giugno #caldo in arrivo, e i nostri #animali? Ecco come possiamo proteggerli - ilmeteoit : #meteo #23giugno #caldo in arrivo, e i nostri #animali? Ecco come possiamo proteggerli -