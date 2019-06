WTA Maiorca – Kenin e Bencic in finale | Sevastova e Kerber battute in 3 set

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019)volano inal torneo WTA dieliminate in semiSarannole due tenniste a giocarsi ladel torneo WTA di: la tennista statunitense ha battuto oggi in semifianle la rivale. La numero 30 del ranking WTA ha trionfato dopo un’ora e 54 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 4-6, 6-2, staccando così il pass per ladi domani. Ottima vittoria per: la svizzera a trionfato in rimonta contro la tedesca. Il match è terminato dopo due ore e 2 minuti di gioco, col punteggio di 6-2, 6-7, 4-6. Niente da fare per la tedesca numero 6 al mondo, costretta a fermarsi in semi.L'articolo WTAinin 3 set SPORTFAIR.

