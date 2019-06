Rimandato a scuola si lancia dal quarto piano | in fin di vita 14enne Il ragazzo è

Napoli choc : 14enne Rimandato in tre materie a scuola si lancia dal quarto piano. E' gravissimo : Un 14enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione. L' episodio è...

Rimandato a scuola - 14enne si lancia nel vuoto a Napoli. È in fin di vita : Un ragazzino di 14 anni è fin di vita a Napoli dopo essersi lanciato nel vuoto dal quarto piano dell’edificio nel quale abita con la famiglia. Secondo quanto si è appreso, alla base del gesto forse il fatto di essere stato Rimandato in tre materie.Oggi mentre il padre lo attendeva per accompagnarlo a scuola per frequentare i corsi di recupero dei debiti, il ragazzo è salito al quarto piano dello stabile, nella zona di ...

Rimandato a scuola si lancia dal quarto piano : doveva recuperare tre materie e temeva di non farcela : Un ragazzino di soli 14 anni è ricoverato in gravi condizioni a Napoli dopo essersi lanciato dal quarto piano dell’edificio nel quale abita con la famiglia. Alla base del gesto estremo forse il fatto di essere stato Rimandato in tre materie. Oggi mentre il padre lo aspettava per accompagnarlo a scuola, dove avrebbe dovuto frequentare corsi per il ‘recupero’ dei debiti, il ragazzo è salito al quarto piano dello stabile, nella ...

Napoli choc : 14enne Rimandato in tre materie a scuola si lancia dal quarto piano : Un 14enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione. L' episodio è...