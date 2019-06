Conte | Crescita non basta per avere una vita felice | sia equa e sostenibile

Ue - Cdm : Conte - lettera ai 27 stati Ue e Juncker. Dl crescita - accordo positivo. Via libera al ddl Ambiente : Si è svolto in serata il consiglio dei ministri. È stata inviata, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la lettera del premier Giuseppe Conte indirizzata agli altri 27 Paesi...

Le nostre stime di crescita sono più alte! Giuseppe Conte è sicuro di riuscire a convincere l’Ue : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prepara la risposta da inviare a Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione: "Questa sera ci sarà la bozza di aggiustamento, in modo da certificare un monitoraggio dei conti pubblici e dimostrare che sono le nostre previsioni e stime ad avere il sopravvento su altre stime che non corrispondono ai reali flussi di cassa”.

Conti pubblici - Conte alla Camera dopo il vertice di governo : “In Ue Crescita non può più essere antitetica alla stabilità” : dopo quasi un’ora è finito il vertice economico a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. alla riunione non hanno preso parte i tecnici del ministero Economia e finanza. Scopo dell’incontro era definire una linea nella trattativa sulla procedura d’infrazione dell’Unione europea per eccesso di debito pubblico. dopo ...

Giuseppe Conte all’Ue : “Il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa” : Giuseppe Conte, tenta di placare l'agitazione mediatica riguardo alla risposta che l'Italia deve ancora inviare a Bruxelles. "Che arrivi un giorno prima o un giorno dopo non cambia molto. In realtà si tratta di un messaggio politico alla nuova legislatura europea, che posso anticipare: il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa", afferma il presidente del Consiglio.Continua a leggere

La Banca d’Italia taglia le stime di crescita. Occupazione “Contenuta” - aumentano prezzi al comumo : L'economia italiana crescera' dello 0,3% nel 2019, dello 0,7% nel 2020 e dello 0,9% nel 2021. La stima e' della Banca d'Italia che, rispetto alle previsioni contenute nel Bollettino economico di gennaio, ha tagliato le attese di crescita di 3 decimi di punto percentuale quest'anno, di 2 decimi il prossimo e di un decimo nel 2021. La revisione, spiega via Nazionale, "riflette principalmente la maggior debolezza della domanda estera osservata ...

Il Napoli punta Lukaku e sfrutta il ‘Decreto Crescita’ : l’Inter però si gioca la carta Conte : Il Napoli interessato a Romelu Lukaku per l’attacco, ma l’Inter resta in vantaggio: il giocatore vorrebbe lavorare con Conte e i nerazzurri potrebbero sfruttare la cessione di Icardi Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Serie A è diventata ancora più appetibile. Il campionato italiano stuzzica nuovamente i top player come in passato e non sarebbe un’utopia vedere Romelu Lukaku in Italia. l’Inter avrebbe incassato il sì del giocatore, ma ...

Conte : “Economia non arranca - siamo fuori da recessione. Visco? Impegno a crescita rispettando la finanza pubblica” : “L’economia non arranca, siamo fuori dalla recessione. Questo Governo perseguirà un disegno di crescita economica quale quello preannunciato nei documenti ufficiali, come il Def”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine della cerimonia per i cento anni della Oil in Campidoglio, commentando le parole di Ignazio Visco nel corso della relazione di Bankitalia. E ancora: “Vogliamo coniugare la ...

Conte : ora Dl crescita e Sbloccacantieri : 20.21 Il premier Conte ha incontrato i capigruppo della Lega e del M5S sui provvedimenti attualmente in discussione al Parlamento, tra cui i decreti legge "crescita" e "Sbloccacantieri", e sullo stato di avanzamento dei lavori. "Dai colloqui - spiega una nota di Palazzo Chigi - sono emersi riscontri molto positivi sul percorso che riguarda provvedimenti ritenuti strategici e di fondamentale importanza per il Paese. La comune determinazione è ...

Conte : decisi a superare 0 - 2% crescita : 12.44 Il governo "sta ponendo un argine al declino verso il quale sembravamo avviati", ha detto il premier Conte all' assemblea annuale di Confindustria. Citando De Gasperi:"Compito di un politico non è amministrare il consenso, ma rendere concreti progetti e speranze". Il dialogo con Confindustria "è molto fruttuoso","dobbiamo riportare l'Italia nel posto che le spetta", spiega Conte. Nel Def "abbiamo stimato una crescita potenziale dello ...

Decreto crescita – Da Conte a Cavani. Bellinazzo spiega i benefici per il calcio : Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore spiega gli effetti benefici sul calcio del Decreto crescita. Il Decreto crescita (D.L. numero 34 del 30 aprile 2019) potrebbe riportare in Italia importanti personalità del calcio e non solo. Oltre ad Antonio Conte, anche Pep Guardiola ne potrebbe usufruire per il periodo trascorso al Brescia. Il Decreto tocca anche Edinson Cavani. Le big su Antonio Conte “Ingaggiare Antonio Conte potrebbe essere ...

L'Ue gela l'Italia : crescita al palo - più deficit e debito. Conte : 'Stime ingenerose' : Mentre per il ministro dell'economia Giovanni Tria non c'è alcuna sorpresa, perché corrispondono a quelle del Def. Dopo la drastica revisione del Pil 2019 già fatta a febbraio, tagliandolo di un ...

Zona Euro : valori di crescita di aprile continuano ad essere Contenuti : Peraltro, nonostante i modesti livelli di aprile rimasti comunque sopra la soglia di non cambiamento di 50, l'indice continua a mostrare un'economia del settore privato in crescita da quasi sei anni ...