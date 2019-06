huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) C’è voluta una segnalazione inattendibile e un ritrovamento insperato per riaprire unlungo vent’: l’improvvisa scomparsa di due donne sul finire degli’90. Inquirenti e forze dell’ordine per settimane hanno setacciato duecento metri quadrati di terreno, una porcilaia nel vicentino. Ed è così che un mistero ventennale sta per essereal frammento di un’dell’alluce.L’in questione appartiene a Virginia Mihai, seconda moglie dell’allevatore diValerio Sperotto, di velo d’Astico. È stata rinvenuta - scrive il Corriere del Veneto - da un’equipe di archeologi forensi l’estate scorsa nell’ex porcilaia dell’uomo, morto nel 2011. Due centimetri e mezzo da cui ricavare il dna della vittima, a distanza di vent’. Da ...

Corriere : Uccisa e data in pasto ai maiali, omicidio risolto dopo 20 anni - AbbyBiafora : RT @HuffPostItalia: Uccisa e data in pasto ai maiali: dopo 20 anni risolto il cold case grazie a un'unghia - zazoomblog : Uccisa e data in pasto ai maiali dal marito, dopo 20 anni il caso risolto grazie al DNA -