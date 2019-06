Tav | Toninelli | ' in Veneto non è mai stata bloccata'

Salvini dà i 15 giorni al governo : "Se diremo le stesse cose - sarà un problema" | Toninelli : "Allora venga al Tavolo cantieri" : Prosegue il botta e risposta tra Lega e M5s: il vicepremier non vuole altri ritardi sullo sblocca-cantieri e sulle riforme del Carroccio

Luigi Di Maio - indiscreto Tav : pronto a far saltare la testa di Danilo Toninelli per salvarsi : Dopo il colpo basso subito alle elezioni Europee, il M5s rischia di restare travolto quando Matteo Salvini passerà all'incasso, pretendendo che il cantiere della Tav Torino-Lione vada avanti senza altre perdite di tempo. Con gli equilibri ribaltati dalle urne, per i grillini è ormai impossibile ferm

Tav e flat tax - aut aut di Salvini a M5S. Scontro sui ministri Trenta e Toninelli : Salvini torna in pressing su M5S mentre gli iscritti alla piattaforma Rousseau votano per confermare o meno la fiducia a Di Maio. Tav, flat tax, pace fiscale, codice degli appalti: questi i temi...

Tav : Toninelli : non strumentalizzare approfondimenti : Tav, Toninelli: "E' noto come la realizzazione della Tav fosse già ampiamente in ritardo prima dell'insediamento di questo Governo

Tav - Danilo Toninelli umiliato da Debora Bergamini alla Camera : "Basta supercazzole" : Siamo al Question time, alla Camera dei Deputati. Presenti i ministri grillini Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi, Alberto Bonisoli, Riccardo Fraccaro e, soprattutto, Danilo Toninelli. Si parla di Tav, su cui Matteo Salvini è tornato ad accelerare dopo il botto alle elezioni Europee della Lega. Il mini

Tav - Toninelli : "Il voto non cambia nulla" : Matteo Salvini dopo aver conquistato il 34% alle elezioni europee ha ribadito che il governo va avanti, che per l’esecutivo non cambia niente, ma solo se non si litiga su tutto e il M5s abbandona i "no" su alcuni punti chiave per la Lega. A cominciare dalla Tav, l’alta velocità Torino-Lione, sulla quale però gli alleati non sembrano intenzionati a piegarsi. Elezioni europee: Boom Lega al 34%, M5s ...

Tav - pressing leghista. Salvini : “Esito voto è chiaro”. Toninelli : “Non cambia nulla” : La Lega punta a rimettere sul tavolo la questione Tav e spinge per ottenere un sì alla Torino-Lione forte dell’esito delle Europee e delle elezioni in Piemonte. “Le forze a favore hanno preso l’80%-85%. Se fosse stato un referendum l’esito mi pare chiaro”, ha voluto sottolineare Matteo Salvini in conferenza stampa al Viminale. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che ha gestito l’analisi costi-benefici, ...

