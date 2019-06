StarCraft | Remastered sta per ricevere un nuovo pacchetto grafico che trasforma il gioco

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019)sta perunlook. Carbot, il team che ha lavorato assieme a Blizzard su alcuni cartoni-parodia dedicati a World of Warcraft ed Overwatch, sta per portare il suo stile cartoonesco all'interno dicon un.Come riporta Polygon,s, così il nome del, sarà disponibile per ila partire dal 10 luglio. Si tratta di unufficiale che altererà la grafica per il, i briefing delle missioni, i menu, praticamente tutto. Il pack sarà disponibile in tutto il mondo e per tutte le modalità di."Sembra undi zecca", ha detto Carbot nel video in anteprima che potete visionare di seguito. "È strano come una semplice modifica della grafica riesca are unin qualcosa die diverso".Leggi altro...

cyberanimax : -