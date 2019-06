Roma | coniugi settantenni trovati morti in casa Ipotesi omicidio-suicidio | “Non

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Duedi 74 e 77 anni sono statinella loro abitazione di, in via Santi Cosma e Damiano, zona Tomba di Nerone. L’più accreditata dalla polizia è quella dell’: lui, avvocato civilista, avrebbe sparato con una pistola alla moglie per poi uccidersi con un colpo in testa. Marito e moglie erano sdraiati sul letto e l’uomo aveva ancora in mano l’arma regolarmente detenuta. Gli agenti hanno trovato un biglietto di addio in cui il legale si scusava con i figli per il gesto che ha deciso di compiere. Nel testo, secondo quanto spiegano le agenzie, l’uomo fa riferimento al fatto che era “stanco” e anche a difficoltà economiche in cui si trovavano i duetanto che, raccontano le prime testimonianze dei vicini, inon riuscivano più a pagare l’affitto. “Siamo sconvolti per quello che è successo, ...

