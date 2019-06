Non possono pagare affitto, si uccidono

Due coniugi,di 74 e 77 anni, sono stati trovati morti in casa a Roma, nella zona di Tomba di Nerone. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio motivato da ragioni economiche. E'stato infatti trovato un biglietto in cui la coppia spiega di non poter piùl'. I corpi erano sul letto: l' uomo avrebbe prima sparato alla moglie e poi con la stessa pistola,regolarmente detenuta,si è tolto la vita. A dare l'allarme una parente che vive a Milano e che non riusciva a contattarli(Di venerdì 21 giugno 2019)