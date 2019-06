Lorenzo Riccardi fa un appello a Raffaella Mennoia e spiazza tutti

Grande Fratello Vip : Lorenzo Riccardi potrebbe entrare nel cast del reality : La nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a fine novembre su Canale 5, sta lentamente prendendo forma. Se negli scorsi giorni l'attenzione dei media si è focalizzata sul nuovo presentatore, Alfonso Signorini, adesso la curiosità dei principali giornali di gossip ed intrattenimento si è riversata sul cast che potrebbe varcare la fatidica "porta rossa". Sebbene, al momento, non vi sia alcuna certezza, il settimanale "Oggi" ha lanciato ...

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4?/ Scoop sull'ex tronista di Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4? Secondo le indiscrezioni, l'ex tronista di Uomini e Donne vorrebbe entrare nella Casa come concorrente

Lorenzo Riccardi in lizza per entrare al Grande Fratello Vip : Anticipazioni GF Vip 2019: Lorenzo Riccardi nel cast? A Novembre, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma chi saranno i vip che accetteranno di entrare nella casa più spiata dagli italiani? Al momento non è dato saperlo, ma intanto il magazine Oggi ha lanciato un’indiscrezione a tal proposito che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? ...

Grande Fratello VIP 4 - Lorenzo Riccardi nel cast? L'indiscrezione : Con la bella stagione partono anche i rumors sui candidati all'edizione 2019 del Grande Fratello VIP. Se la conduzione del reality show di Canale 5 vede virare sulla scelta per Alfonso Signorini, il cast è in via di definizione e dalla rubrica di Alberto Dandolo Ah...saperlo! del settimanale Oggi arriva il primo papabile nome da mettere in lizza fra i concorrenti: Lorenzo Riccardi.L'ex corteggiatore ed ex tronista 23enne dopo aver messo in ...

Scoop! Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip! : Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore di Uomini e donne, entrerà nella casa più spiata dagli italiani, quella del Grande Fratello Vip! Scopriamo tutti i dettagli! Non vedete l’ora che sia già autunno e che inizino i nuovi programmi televisivi Mediaset? Ebbene per quanto riguarda la stagione 2019-2020, i dirigenti del Biscione hanno in serbo per i propri telespettatori, tante novità. I fan di Maria De Filippi, che seguono assiduamente il ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 4 : Dopo aver avuto la conferma da Mediaset che la quarta edizione Vip del Grande Fratello si farà (probabilmente a novembre), si rincorrono le voci su quelli che potrebbero essere i suoi nuovi protagonisti. Stando a quello che sostiene la rivista Oggi nel ultimo numero, uno dei personaggi famosi che tra qualche mese potrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, è Lorenzo Riccardi. Dopo Sara Affi Fella, dunque, un altro ex volto di ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip : Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, concorrente al Grande Fratello Vip Non c’è edizione del Grande Fratello Vip senza un tronista di Uomini e Donne. Dopo Costantino Vitagliano, Andrea Damante, Luca Onestini e Francesco Monte, è il turno di Lorenzo Riccardi. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nel numero in edicola […] L'articolo Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip proviene da ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi racconta : “Ho abbandonato Claudia” : Lorenzo Riccardi lascia Claudia Dionigi? Cosa è successo alla coppia di UeD Un inizio di giornata particolare per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. L’ex tronista ha deciso infatti di lasciare la fidanzata, ma solo per qualche ora. Lorenzo è stato infatti impegnato in palestra, mentre Claudia ha deciso alla fine di andare al mare con la nipotina Bianca e rimandare l’allenamento. “Oggi ho abbandonato Claudia, nessuno che mi ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi sorprende Claudia con un gesto : Lorenzo Riccardi fa uno scherzo a Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne Una giornata di attesa quella di ieri per Claudia Dionigi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato sui social di aspettare Lorenzo Riccardi. In attesa del ritorno del fidanzato, la 28enne pontina ha deciso di dedicarsi alla famiglia e concedersi un pomeriggio di relax in piscina. Relax che è terminato appena l’ex tronista di UeD è tornato a casa. ...

Uomini e Donne Giulia e Manuel : ecco cosa ne pensa Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi rivela il suo pensiero su Giulia e Manuel A poche settimane dalla fine di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha commentato per la prima volta la scelta di Giulia Cavaglia, la sua ex corteggiatrice. Come è noto la vivace torinese ha scelto Manuel Galiano e ad oggi la storia d’amore […] L'articolo Uomini e Donne Giulia e Manuel: ecco cosa ne pensa Lorenzo Riccardi proviene da Gossip e Tv.

Claudia Dionigi arrabbiata con Lorenzo Riccardi : il gesto inaspettato : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi fa arrabbiare Claudia Dionigi La convivenza tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sembra proseguire a gonfie vele. La coppia dopo Uomini e Donne ha preso casa a Latina, città dell’ex corteggiatrice, e in questi giorni sta ospitando la sorella del tronista. Una piccola scaramuccia ha finito però per incrinare la pace in casa Riccardi-Dionigi. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno litigato per un gesto ...

Temptation Island - Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi non saranno nel cast : Le registrazioni di Temptatio Island sono iniziate da pochissimi giorni ma già sono in tanti a chiedersi quali saranno le coppie che parteciperanno alla nuova edizione. Fra le tante proposte dei fans ci sarebbe anche quella composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, formatasi qualche mese fa negli studi di Uomini e Donne. Monti fans, infatti, vorrebbero vedere i due giovani districarsi e gestire le tante tentazioni dei villaggi di ...

Temptation Island : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi non ci saranno : Lorenzo Riccardi e Claudia parteciparanno a Temptation Island? Parla lei Tra qualche settimana inizierà la sesta edizione di Temptation Island. Tuttavia la produzione non ha ancora svelato le coppie che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro sentimento, partecipando al reality. Motivo per cui in tanti, sui social, hanno iniziato a fare le prime ipotesi su chi potrebbe prendere parte al programma. E molti, inutile negarlo, hanno pensato ...

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi : viaggio d'amore - Trono Cassico : Amore a gonfie vele per la coppia del Trono classico di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, felici e innamorati in Grecia.