LIVE Inghilterra-Romania 0-0 | Europei Under21 in DIRETTA | gol annullato ai rumeni!

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42′ Sprecato malamente il cross da buona posizione per i Tre Leoni. 41′ Hagi commette un fallo in attacco: punizione per gli inglesi. 38′ Rischia Radu che non trattiene il cross di Brames: il portiere del Genoa rischia sull’attacco inglese. 36′ Buona giocata di Mount che finta il destro, poi con il sinistro trova un tiro sbilenco. 34′ ANCORA MADDISON! Destro a giro pericoloso: migliore in campo dei suoi il trequartista del Leicester City. 33′ GOLALLA! In offside Puscas che aveva trovato davanti alla porta Man. 32′ Ottima uscita di Radu su cross dalla destra di Dasilva:che non punge. 30′ Fallo di Hagi in area su un cross invitante di Ivan. 27′da elogiare in questa prima mezz’ora: grande gioco sin qui e ottima ...

