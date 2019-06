L' Italia è un Paese di ottimi polli

Doppia recessione per l'Italia - economica e demografica : l'Istat fotografa un paese impaurito : Sempre più poveri, sempre più vecchi. E sempre di meno. Il Rapporto Annuale dell’Istat descrive l’Italia come un paese che corre il rischio, concreto, di una nuova decrescita economica e che si trova al centro di un’emorragia demografica inarrestabile. E, di conseguenza, con un futuro incerto. E, di conseguenza, con un futuro incerto. È il ritratto di una società impaurita, con poche prospettive, che ...

Istat - “persi” 420mila Italiani dal 2008 Fico : “È a rischio il futuro del Paese” : Non solo debito e calo demograFico. Nel rapporto annuale dell’Istat si parla anche di cervelli in fuga, italiani che hanno lasciato il paese alla ricerca di migliori opportunità, soprattutto di lavoro. I dati delineano uno scenario netto: il saldo migratorio con l’estero degli italiani è negativo dal 2008 e ha prodotto una perdita netta di circa 420 mila residenti. Circa la metà (208 mila) vanno dai 20 ai 34 anni e quasi due su tre hanno ...

Maturità - Montanari replica a Salvini : “Attacchi? Una medaglia. Chiedere scusa all’Italia? Lui infanga questo paese” : “Non so quale sia l’onore più grande: essere scelto per la Maturità mi fa molto piacere, ma essere attaccato da Matteo Salvini è una medaglia”. Così lo storico dell’arte Tomaso Montanari in esclusiva alle telecamere de ilfattoquotidiano.it risponde alle critiche del ministro dell’Interno che ha definito il saggista fiorentino, tra i protagonisti della prima prova degli esami di Maturità di quest’anno, un “triste ...

TrapiantItalia Il Paese dei donatori di organi : Stefano Filippi C'era una volta l'Aido, l'Associazione italiana donatori d'organi. C'è ancora, per fortuna, con la sua storia pionieristica e meritoria di rompighiaccio. Nacque a Bergamo nel 1973 su impulso di un gruppo di persone che si era formato attorno a Giorgio Brumat, il quale alla fine di quell'anno raccolse 9.224 volontari. Dopo vent'anni erano saliti a quasi 900mila in tutta Italia e dopo altri 25 sono giunti a sfiorare 1,4 ...

Un paese per vecchi : il primo problema dell’Italia è la demografia : (foto: H. Armstrong Roberts/Retrofile/Getty Images) Per rappresentare la portata e l’urgenza delle questioni che interessano le società umane, possiamo ricorrere alla metafora di un orologio in cui la politica corrisponda alla lancetta dei secondi, l’economia alla lancetta dei minuti e la demografia alla lancetta delle ore: la prima ci confonde col suo incessante turbinio, la seconda scandisce le nostre attività, ma è la terza a dirci a che ...

Parità di genere : nessun Paese al mondo raggiunge la sufficienza - l’Italia al diciannovesimo posto : Secondo i dati analizzati in uno studio a cura della Ong “Equal Measures” dei 129 paesi del mondo in nessuna nazione si è raggiunto l’obbiettivo della Parità di genere. Ancora lontano l’obbiettivo che l’ONU si è prefisso di raggiungere entro il 2030 e secondo la valutazione della Ong gli sforzi attuali dei vari governi non sono sufficienti a far sì che tale obbiettivo venga effettivamente raggiunto. Inoltre lo ...

La Sanità nelle regioni Italiane : al Sud le realtà “più malate” del Paese : È il Trentino Alto Adige, la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione all’Emilia Romagna, mentre Calabria, Campania e Sicilia si collocano in coda tra le realtà “più malate” del Paese. In totale sono nove le realtà territoriali definite “sane”, sei le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Al Sud la migliore performance spetta al Molise e alla Basilicata che migliorano la loro ...

Giro d’Italia - il turismo a due ruote sfonda nel Belpaese. E nascono i ‘lycrantropi’ : Quasi in contemporanea con le prime tappe spettacolari del Giro d’Italia, anche la stagione delle Granfondo per gli appassionati entra nel vivo. Milioni di occhi inchiodati quotidianamente a seguire le sfide dei professionisti e a tifare Vincenzo Nibali, centinaia di migliaia di gambe impegnate a pedalare sulle strade d’Italia per le varie competizioni e manifestazioni ciclistiche, sognando di imitare lo Squalo e i suoi rivali, ...

Minori - Save the Children : “Quasi uno su tre non vive infanzia come merita”. Italia ottavo paese migliore al mondo : Quasi un bambino su tre al mondo non ha il diritto di vivere l’infanzia come merita. La Repubblica Centrafricana è il paese più a rischio per i Minori, mentre Singapore è quello più a misura di bambino. L’Italia è invece all’ottavo posto dietro a Svezia, Finlandia, Irlanda, Germania, Slovenia e Norvegia. È la situazione descritta da Save the Children nell’annuale rapporto sulla condizione dei bambini nel mondo diffuso ...

Allenatore Juventus - Klopp : “La Serie A è un campionato molto attraente - guardo le partite e considero l’Italia un Paese bellissimo” : Nel media-day del Liverpol in vista della finale di Champions League, Jurgen Klopp ha parlato delle voci che lo vorrebbero alla Juventus. Il tecnico tedesco non ha escluso un suo approdo in Italia, confermando le indiscrezioni che CalcioWeb porta avanti da oltre una settimana, ai microfoni di Sky Sport: “La Serie A è un campionato molto attraente. L’Italia è un Paese bellissimo, guardo le partite e considero interessante il ...

Rugby - Mondiali Under20 2020 : organizzazione assegnata all’Italia. Rassegna per la terza volta nel Bel Paese : Dopo il 2011 e il 2015 l’Italia tornerà ad ospitare i Mondiali Under 20 di Rugby: dopo l’edizione di quest’anno, che si disputerà in Argentina, il prossimo anno toccherà al Bel Paese ospitare la Rassegna iridata di categoria. Lo ha annunciato il numero uno del Rugby italiano, Alfredo Gavazzi al quotidiano “Libertà“. Queste le parole del presidente della FIR: “Potremmo rivedere la formula e rifarci ad esempio ...

Salvini : siamo un grande paese - al lavoro per Italia e Italiani : Roma – “Al lavoro. Per l’Italia e per gli Italiani. GRAZIE. Di cuore”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini. Salvini: grande EMOZIONE E RESPONABILITÀ “L’emozione e’ grande, la soddisfazione e’ grande, la responsabilita’ e’ grande. Tra stanotte e stamattina ho ricevuto messaggi e telefonate. Dai vertici del mondo dell’impresa, dell’industria, del commercio, dell’arte, ...

Allerta Meteo - il ciclone Africano si abbatte sull’Italia : fenomeni estremi in tutto il Paese - è allarme maltempo [MAPPE] : Ennesima Domenica di maltempo in questo pazzo Maggio 2019 sull’Italia: forti piogge stanno già interessando gran parte del Paese, con impetuosi venti di scirocco che hanno superato i 75km/h nello Stretto di Messina. Le piogge più forti al momento si stanno verificando in Sardegna, Campania, Toscana, Marche e Abruzzo mentre lo scirocco sta facendo aumentare le temperature in modo particolarmente significativo al Nord/Est, dove abbiamo +24°C ...