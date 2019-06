Kyrgios attacca Djokovic | “vuole essere Federer | spera che il pubblico lo ami!” La

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) NickNovakcriticandone l’atteggiamento ‘ruffiano’ verso il: la risposta del tennista serbo è una lezione di stile Nei giorni scorsi, Nicksi era guadagnato l’attenzione dei media grazie a delle dichiarazioni pungenti riferite al numero 1 al mondo, Novak. Il tennista australiano aveva criticato l’atteggiamento ‘ruffiano’ che il tennista serbo ha, a suo dire, verso il. L’esultanza con il cuore è stata definita ‘stucchevole’, un tentativo di guadagnarsi la simpatia dei tifosi ed imitare Roger: “ha una malsana ossessione e bisogno diamato. VuoleRoger. Desidera così tantoamato che non lo sopporto più. Diventa imbarazzante. Non importa quanti Grand Slam vince, non sarà mai il più grande per me. Anche solo per il fatto l’ho ...

UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Kyrgios attacca Djokovic ('Gode di un complesso di inferiorità nei confronti di Roger Federer. Quelle celebrazioni che fa… - ThomasSilkST : RT @Eurosport_IT: Kyrgios attacca Djokovic ('Gode di un complesso di inferiorità nei confronti di Roger Federer. Quelle celebrazioni che fa… - Eurosport_IT : Kyrgios attacca Djokovic ('Gode di un complesso di inferiorità nei confronti di Roger Federer. Quelle celebrazioni… -