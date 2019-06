Ex Ilva | Salvini | ' agevolare imprenditori che investono'

Ilva - Confindustria contro il governo : “Abbiamo investitore e lo spaventiamo”. E Salvini : “Non complichiamogli la vita” : Il governo “spaventa” ArcelorMittal, “un capolavoro che solo in un Paese come questo può essere oggetto di dibattito”. Parola del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha commentato così il braccio di ferro sull’immunità penale tra i nuovi proprietari dell’acciaieria di Taranto e il governo, che nel decreto Crescita fissa per la data del 6 settembre 2019 “il termine ultimo ...