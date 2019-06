De Laurentiis | “Ancelotti vuove James | Manolas e Lozano? Napoletani | fidatevi! Sul mio

De Laurentiis su James : “Ancelotti lo vuole e io ho detto andiamo avanti” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Radio Kiss Kiss Doppio confronto con il Barcellona negli Stati Uniti? «Avevo promesso un regalo ai tifosi nel mese di Agosto e a un certo punto non ho potuto più parlare perché ho firmato un impegno in cui né loro né noi potevamo ufficializzare fino ad oggi. Oggi possiamo confermare che c’è questo accordo per andata e ritorno con il Barcellona. Una a Miami e una a Detroit» James ...

De Laurentiis : “Ancelotti merita 8. Insigne? non rinnova. Un vero capitano - sa parlare alla squadra” : Le dichiarazioni De Laurentiis al Corriere dello Sport. Da Madrid. Ad Ancelotti De Laurentiis dà un otto pieno: “È arrivato in un contesto che non conosceva, un calcio italiano completamente diverso da ciò che aveva frequentato negli ultimi anni, quindi chapeau e va benissimo così”– Il mercato “È più importante curare il mercato in uscita, perché l’anno scorso abbiamo dovuto sistemare giocatori importanti al Parma e ad altri club. Non ...