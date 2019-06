Claudio Marchisio | «Sono consapevole dei miei difetti»

vanityfair

(Di venerdì 21 giugno 2019)Acqua di GiòQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 25 di Vanity Fair in edicola fino al 26 giugno «Avevo 5 anni, le mani in tasca dei pantaloni bianchi, una polo blu e il peso su una sola gamba di chi cerca di stare in posa. Mentre mia madre voleva solo scattarmi una foto vicino alle rose, io la guardavo convinto. Non perché volessi fare il modello, ma perché avevo capito che dare un’immagine di sé decisa e pulita è importante per infondere fiducia nelle persone. Ero solo alle elementari, ma ero già pronto per la scuola della Juventus»., il Principe del calcio italiano che ora indossa la maglia dello Zenit San Pietroburgo, trova in quella foto le sue radici: l’ha descritta così bene da riuscire a farmi credere di averla vista da qualche parte. E invece no, è ...

VistoperRussia : ECCELLENZE ITALIANE ALL ESTERO.?? CLAUDIO MARCHISIO, ORMAI QUASI DA UN ANNO IL NUMERO 10 DELLO ZENITH SAN PIETROBUR… - xdanvrsrule : RT @lizziescrown: 2014: le inglesi innamorate di claudio marchisio 2019: le brasiliane innamorate di manuela giugliano we italians always… - _hedaleksa : RT @lizziescrown: 2014: le inglesi innamorate di claudio marchisio 2019: le brasiliane innamorate di manuela giugliano we italians always… -