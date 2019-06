Atalanta | in Europa con il fattore Sudamericano!

Inter in terza fascia.Per l’Atalanta debutto in quarta. Milan in Europa League : In attesa della sentenza sul fair play di Fabio Licari Juve, Napoli, Atalanta e Inter in Champions. Lazio, Milan e Roma in Europa League.Al Torino, 7° in classifica, non resta che aspettare la sentenza Uefa sul fair play dei rossoneri, prevista nei prossimi giorni (e sempre con la possibilità di un appello al Tas). In attesa di Nyon, il contingente italiano delle coppe 2019- 20 è definito. Con la sorpresa dell’Atalanta che, per la prima volta, ...

Atalanta - il sogno Champions è realtà! Inter pessima - ma l’Empoli ‘la salva’ : Milan e Roma costrette all’Europa League : Atalanta e Inter vincono all’ultima giornata e si qualificano per la prossima Champions, Milan e Roma costrette ad accontentarsi dell’Europa League Un finale trhilling, emozioni su emozioni che premiano Atalanta e Inter che staccano il pass per la Champions obbligando Milan e Roma all’Europa League. Piero Cruciatti/LaPresse Se i nerazzurri di Gasperini mettono la ciliegina sulla torta ad un campionato pazzesco, la squadra ...

Serie A - Atalanta e Inter in Champions : Milan beffato in Europa league : L'Atalanta e l'Inter sono le altre due squadre italiane qualificate per la fase a gironi della Champions league 2019/2020. I ragazzi di Gasperini e quelli di Spalletti raggiungono Juventus e Napoli grazie alle vittorie rispettivamente contro il Sassuolo per 3-1 e l'Empoli per 2-1. Non basta al Milan

Inter e Atalanta in Champions - Milan in Europa League - Genoa salvo - Empoli in B : gli ultimi verdetti della Serie A : Inter e Atalanta in Champions League, Milan in Europa League, Fiorentina e Genoa salve, Empoli retrocesso. L’ultima giornata di Serie A ha emesso i suoi verdetti, regalando quelle emozioni che, almeno per quanto riguarda la lotta al titolo e al secondo posto, sono mancate durante durante tutta la stagione. Basti pensare che alla fine del primo tempo l’Inter era fuori dalla Coppa più prestigiosa, con il Milan (vittorioso in quel di ...

Atalanta per la storia - Gasperini : “Uscire dall’Europa League è stata una fortuna” : L’ultima tappa prima di fare la storia. Atalanta attesa dalla sfida di domani contro il Sassuolo. Una vittoria significherebbe qualificazione in Champions. Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini predica calma durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole. “Dipendiamo da noi, non abbiamo bisogno di ascoltare cosa succede sugli altri campi, paradossalmente potremmo arrivare anche terzi e questo ...

Atalanta - pari da Champions allo Stadium! L’Inter crolla a Napoli : la Dea è l’unica ‘nerazzurra’ che merita l’Europa : Atalanta e Inter, stessi colori e per ora entrambe in Europa, ma solo i bergamaschi lo meritano: la Dea rischia di rovinare la festa della Juventus, Lautaro e compagni ne prendono 4 dal Napoli Dopo la vittoria del Milan sul Frosinone, Atalanta e Inter erano chiamate a vincere i loro rispettivi match rispettivamente per ipotecare e conquistare la Champions League con una giornata d’anticipo. Nessuna delle due squadre ha vinto, ma forse ...

Tim Cup - Lazio o Atalanta? Come cambiano i posti per l’Europa : Europa League italiane qualificate – La sfida tra Atalanta e Lazio, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma, non sarà utile solamente a capire che direzione prenderà il trofeo dopo quattro anni di permanenza a Torino. Per la finale di Tim Cup, infatti, ci saranno altri club nelle vesti di spettatori interessati. Il […] L'articolo Tim Cup, Lazio o Atalanta? Come cambiano i posti per l’Europa è stato realizzato da ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Genoa? Gara decisiva per l'Europa League» : BERGAMO - Il prossimo scontro può significare una stagione, che comunque vada resterà impressa nel cuore dei tifosi dell' Atalanta : gli uomini di Gasperini non possono concedersi passi falsi contro ...

Serie A : Atalanta lanciata - Lazio in difficoltà : tutte le insidie nella corsa per l'Europa : MILANO - Con la Juve già campione d'Italia da settimane, e il Napoli ora matematicamente secondo, entra nel vivo il campionato degli altri. Tre giornate per centrare il terzo e quarto posto, che ...

Atalanta - con Zapata numeri da big d'Europa. E Duvan aggancia Messi... : L'Atalanta è sempre più vicina all'Europa dei grandi, e intanto nel percorso per arrivarci i suoi risultati sono già primati continentali. A partire dal suo cannoniere: con la rete dell'Olimpico che ...

Inzaghi : «Atalanta più lucida. Europa? Ci arriveremo» : ROMA - ' Io penso che sia stata una buona partita, insomma. E' stata giocata a buoni ritmi però purtroppo abbiamo commesso un errore importante sul secondo e terzo gol e la partita si è decisa lì. Ci ...

Lazio-Atalanta - Inzaghi : 'Gara decisiva per l'Europa. Dubbio in attacco - Luis Alberto ok' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 21 minuti fa Finisce qui la conferenza di Inzaghi - di ninocr 21 minuti fa Come sta Strakosha? "Ha avuto qualche problema, non ci siamo ancora visti ma non dovrebbe ...

Serie A - Atalanta : Gasperini - quante richieste. Il futuro passa dall'Europa : E adesso per Gian Piero Gasperini comincia il difficile, si fa per dire,. Ha un contratto fino al 2021 con un'opzione per un altro anno, ma è seguito dal Milan per il dopo Gattuso ed è sempre stato ...