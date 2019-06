Anche NHL 20 avrà una modalità battle royale

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) EA ha rivelato che NHL 20 porterà molti cambiamenti alla serie di hockey su ghiaccio. Una delle nuove aggiunte si chiama Eliminator, che EA descrive come una "competizione ispirata alla battaglia reale", riporta Videogamer.Esistono due diverse versioni di Eliminator: Ones e Threes. Nella primabisognerà gareggiare contro altri 80 giocatori in un torneo ad eliminazione diretta composto da partite 1v1v1, mentre Threes presenterà squadre di tre giocatori. Purtroppo, non stiamo ottenendo 100 giocatori di hockey arrabbiati su una singola pista di ghiaccio, ma, forse più avanti sarà disponibilequesta variante...Sembra che EA stia portando alcune celebrità tra i commentatori di NHL 20, ma nulla è stato ancora confermato ufficialmente. GameSpot ha riferito che EA ha mostrato loro alcuni materiali per il gioco che includevano Will Ferrell, Drake, Snoop Dogg e Wayne Gretzky. ...

