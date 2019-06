A scuola di diabete sott’acqua | dal 23 al 30 giugno | a Genova | il corso sub di Diabete

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Immergersi con autorespiratore e muta da sub alla scoperta del mondo sommerso è possibile anche per chi ha il. Serve allenamento, lo stretto monitoraggio dei valori della glicemia e un’opportuna modulazione della terapia e dell’alimentazione. Su questo si basa l’attività dell’AssociazioneSommerso Onlus che sarà adal 23 al 30per un campo“sub” rivolto a persone contipo 1, il primo che l’Associazione organizza in Liguria. Una quindicina di partecipanti, dai 15 ai 65 anni, accompagnati da medici diabetologi, dietista, psicologa e istruttori subacquei esperti di, si cimenteranno, prima nella piscina di San Fruttuoso ae poi in mare, in unche li porterà a ottenere il brevetto sub di primo livello (Open Water Diver) o di livelli superiori. L’evento vede la collaborazione del Diving Corderia Nazionale e di Ypsomed Italia, ...

