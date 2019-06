Per l' Afd Matteo Salvini dovrebbe essere candidato al Premio Nobel per la pace

L'estrema destra tedesca di AfD candida Salvini Per il Nobel Per la Pace : Matteo Salvini candidato al Nobel per la Pace. È questa la proposta di Beatrix von Storch vicecapogruppo di Alternative für Deutschland (AfD), partito tedesco populista di destra.“Propongo Matteo Salvini per il Premio Nobel per la Pace, perché ha sperimentato una politica efficace di stabilità per l’Europa e per il salvataggio di migliaia di vite, un esempio che gli altri dovrebbero seguire”, dice ...

Roland Jahn : “L’AfD soffia sulla divisione fra Est e Ovest Per vincere” : Per prendersi la Germania, Berlino non basta: i Verdi devono ancora conquistare l’Est del Paese. Brandeburgo e Sassonia restano a trazione AfD, la Turingia è dominata dalla Cdu, con l’estrema destra a pochi punti di distanza; in questi tre Länder a settembre si voterà, un test centrale per il futuro del governo e l’orientamento del Paese. Dove sta ...