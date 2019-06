Miguel Wave | il ballerino di Amici debutta nella musica

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Andrea Conti Per un soffionon è entrato al serale, ma Maria De Filippi lo ha invitato a ripresentarsiprossima edizione del talent show di Canale 5. Nel frattempo ilha deciso lanciare il suo primo singolo prodotto da Don Joe e Joe Vain Alberto Urso e Giordana Angi dovranno temere un altro concorrenteclassifica degli album più venduti perché un loro vecchio amico è pronto a pubblicare il tormentone estivo “Il resto non esiste più (yeah, yeah, yeah)”, domani 21 giugno. Il temibile “avversario” è, ossiaChavez. Il neo cantante è stato uno dei protagonisti della passata edizione di “di Maria De Filippi”. Ilha mancato di un soffio l'ingressofase Serale del talent show di Canale 5, intascando però una borsa di studio, fortemente voluta dal coreografo e insegnante Timor Steffens, e le lacrime di commozione ...

