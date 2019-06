In serie A finisce il sentimentalismo e si comincia a giocare

Softball - serie A1 2019 : Saronno finisce la regular season con due vittorie su Parma : Si conclude la regular season di Serie A1 per Saronno e Parma. Se per l’una la doppia vittoria cambia poco, con il quarto posto che la porterà a sfidare nella semifinale playoff Bussolengo, per l’altra c’è invece il problema della salvezza, per la quale non può più dipendere dalle proprie azioni, ma da quelle di Caserta e Collecchio. Nel primo dei due match odierni la manifesta arriva dopo quattro inning, in ragione di una ...

La Roma è ormai il passato - Totti finisce sul… mercato : due club di serie A sulle sue tracce : Salutata la Roma con la conferenza stampa di ieri, Francesco Totti valuta adesso il suo futuro: sono tante le offerte già recapitategli Francesco Totti ha chiuso ufficialmente il proprio rapporto con la Roma, al termine di una conferenza stampa durissima in cui si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa. Alfredo Falcone – LaPresse Un addio polemico, che ha spinto il club giallorosso a rispondergli per le rime con una nota ufficiale, ...

Calcioscommesse in Spagna - nell’inchiesta ‘Oikos’ finisce una partita di serie A : spunta anche il nome di… Immobile : Secondo quanto riportato da Marca e AS, nell’inchiesta ‘Oikos’ sul Calcioscommesse in Spagna sarebbe spuntato anche il nome di Ciro Immobile Clamoroso colpo di scena nell’ambito dell’inchiesta ‘Oikos‘, aperta dalle autorità spagnole per far luce sul Calcioscommesse. Nel calderone infatti sarebbe finito anche il nome di Ciro Immobile, coinvolto secondo Marca e AS nel tentativo di combine di una ...

Playout serie B - il primo atto è della Salernitana : il Venezia segna la rete della speranza - finisce 2-1 [FOTO] : 1/11 Cafaro/LaPresse ...

Playoff serie B - è apoteosi Verona : i gialloblu ribaltano il Cittadella e tornano in serie A - finisce 3-0 [FOTO] : 1/16 Claudio Martinelli/LaPresse ...

Come finisce Il Trono di Spade 8 e chi è il re della serie tv : Come finisce Il Trono di Spade 8 e chi è il re della serie tv Il Trono di Spade è giunta al termine; nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019 è andata in onda l’ultima puntata dell’acclamata serie tv. Ecco svelato il finale. Il Trono di Spade: l’ultimo episodio dell’ultima stagione La prima stagione de Il Trono di Spade risale al 2011, da allora la serie è diventata velocemente ben più di un prodotto televisivo. Un vero e ...

La polemica tra Roma e Lazio finisce alla procura federale : sospetti e intrighi non nuovi alla serie A : Roma e Lazio polemizzano a distanza, con il tecnico giallorosso Claudio Ranieri che non ha spento affatto le chiacchiere attorno al derby “Così è stato e così fu”. Basta un commento sibillino di Claudio Ranieri su un episodio di nove anni fa per innescare un’infuocata polemica a distanza tra Roma e Lazio, già finita sul tavolo della procura federale. Per capire, bisogna fare un salto indietro nel tempo. Maggio 2010: la ...

serie A - Parma bello a metà : finisce 1-1 con il Chievo e la salvezza è rimandata : Occasione sprecata per il Parma che contro il Chievo già retrocesso non riesce a centrare una vittoria che sarebbe stata preziosa in chiave salvezza e deve accontentarsi dell'1-1. Non è bastato alla ...

serie A - Parma bello a metà : finisce 1-1 con il Chievo e la salvezza è rimandata : Occasione sprecata per il Parma che contro il Chievo già retrocesso non riesce a centrare una vittoria che sarebbe stata preziosa in chiave salvezza e deve accontentarsi dell’1-1. Non è bastato alla squadra di D’Aversa passare in vantaggio per portare a casa i tre punti, troppo molle nella ripresa l