Il Governo pone la fiducia sul Dl Crescita | stralciata la norma sui fondi per il Sud

Il Governo giapponese non riesce a convincere gli impiegati a togliersi la cravatta : Con l'estate arriva il caldo, con il caldo si accende l'aria condizionata in appartamenti, negozi e uffici, in Giappone invece arriva il Cool Biz. Come scrive Il Foglio “qualche giorno fa, durante l'ultimo Consiglio dei ministri, il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il resto del governo si sono presentati alla stampa in maniche di camicia – la camicia kariyushi, quella tradizionale di Okinawa”, ma il suo non è un atto di ribellione ai ...

Pd - Calenda : “È un asilo - in disaccordo sulle cavolate. Gentiloni chiami le componenti e costruisca Governo ombra” : “Una situazione di nuova conflittualità e divisioni interne assurde non sulle politiche, sui cui fondamentali siamo d’ accordo, ma sulle cavolate. Ci sono due eventi che hanno determinato questa implosione: il caso Luca Lotti sul cui comportamento io sono stato chiaro e ho reputato inaccettabile perché non aveva alcuna delega per occuparsi del Csm e la segreteria che non ha funzionato ed evidentemente è stato un colpo mancato”. ...

Sblocca cantieri - il Governo pone la fiducia alla Camera. Fischi dall’opposizione : Il governo ha posto la fiducia sul decreto Sblocca cantieri, in discussione alla Camera. Lo ha annunciato il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, intervenendo in Aula. L’opposizione ha accolto la proposta con Fischi e grida. La seduta dell’Aula è stata sospesa ed è stata convocata la conferenza dei capigruppo. Il 6 giugno scorso il Senato ha approvato il testo con 142 voti a favore, 94 contrari e e 17 astenuti, dopo una ...

Minibot - bomba giapponese sul Governo : "Non ne parleremo" - Tria stronca ancora Salvini e Di Maio : bomba "giapponese" sul governo. "Non credo che tratteremo il tema dei Minibot a livello di governo". Ad annunciarlo, a margine del G20 di Fukuoka, è Giovanni Tria che torna così a stroncare la proposta della lega di saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione con titoli di Stato di pic

Peppino Impastato - il fratello allontana esponenti M5s dal corteo : “Via chi sta al Governo coi fascisti” : Alcuni esponenti del Movimento 5 stelle sono stati allontanati dal corteo in memoria di Peppino Impastato. È successo a Cinisi dove come ogni anno alcune migliaia di persone sono andate a ricordare il fondatore di Radio Aut e militante di Democrazia Proletaria, ucciso da Cosa nostra il 9 maggio 1978. Ad allontanare gli esponenti del M5s è stato Giovanni Impastato, fratello di Peppino: “Non è ammissibile che chi sta al governo con i ...