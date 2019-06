Il detersivo per la casa? Piace di più se è green

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Michelangelo Bonessa Il 54% dei consumatori preferisce i prodotti ecosostenibili: diventeranno il 79% nel 2029 Tra i quattro punti principali in base ai quali le persone comprano un prodotto c'è l'elemento: più della metà delle persone infatti, il 54 per cento, spende se c'è almeno un aspetto verde. Il dato emerge da una ricerca di Nextplora su incarico del brand della detergenza ecologica Winni's. L'importanza dell'impronta ambientale è ormai comunque un must per i consumatori e la tendenza è sempre più in crescita secondo lo studio: «Chiedendo alle persone di proiettarsi nel 2029 la situazione cambia: rispetto dell'ambiente ed ecologia diventeranno i principali elementi considerati nel processo decisionale» spiegano da Nextplora. Per il 2029 la percentuale di chi comprerà unconsiderando almeno un elementotra i fattori sarà cresciuta dal 54% al 79 ...

