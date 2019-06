Governo | tagli di 2 miliardi per evitare procedura di infrazione Ue | Il Cdm trova

Imma Battaglia : "È pieno di omosessuali ipocriti in questo Governo" : ″È avvenuto nella stessa giornata di Meghan e Harry, ma è stato assolutamente casuale”, con queste parole Imma Battaglia, attivista LGBT, parla del suo matrimonio con l’attrice Eva Grimaldi nel corso di un’intervista a Radio Cusano Campus. “Il video del matrimonio ha avuto 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. L’altro giorno ci hanno fermato per strada degli americani che lo avevano visto”. ...

Governo - tregua Salvini-Di Maio : "Ora taglio tasse". Oggi decreto sicurezza in Cdm : Al termine del vertice di Governo tra il premier Giuseppe Conte e i suoi vice, il primo dopo le elezioni europee che hanno ribaltato i rapporti di forza nella maggioranza, Matteo Salvini rassicura: "Tutto bene, incontro positivo. Obiettivo comune è evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse."Parole analoghe da Luigi Di Maio: ...

FINANZA/ Così il Governo può tagliare le tasse - d'accordo con l'Europa - : Trovare un accordo con l'Europa per l'Italia è possibile e anche fare un riforma fiscale per rilanciare la crescita economica

Salvini e Di Maio : "Governo va avanti - ora il taglio delle tasse" : "Il governo deve andare avanti" si legge in una nota congiunta diffusa da 5 Stelle e Lega alla fine dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nel vertice a due è stato fatto, si fa sapere, il punto sull’azione di governo e sulle priorità del breve e brevissimo periodo tra cui quella di riavviare un dialogo positivo con l'Ue che abbia al centro "gli italiani, dopo anni di governi passivi". Tra ...

Per evitare la procedura di infrazione il Governo taglierà quota 100 e reddito di cittadinanza? : La Commissione Ue ha aperto la strada che potrebbe portare alla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo sul debito e a una sanzione per circa 3,6 miliardi di euro. L'Italia ha a disposizione un mese, prima della riunione del prossimo 9 luglio dell'Ecofin, a cui spetta l'ultima parola, per rimettersi in regola con le direttive Ue. Da dove arriveranno i fondi per una manovra correttiva? Incideranno su reddito di cittadinanza e quota ...

Ue - Di Maio : "Via i tagli al welfare Bene - no a un altro Governo Monti" : "Oggi la giornata comincia Bene.Nella lettera scritta dal Mef all’Europa è stato cancellato il passaggio che prevedeva tagli alla spesa sociale, vale a dire ai servizi, agli ospedali, tagli al lavoro e a Quota 100. Un altro governo Monti anche no, ne abbiamo avuto abbastanza!". Lo scrive su Facebook... Segui su affaritaliani.it

Di Maio infuriato per lettera di Tria a Ue : “Non si torna al Governo Monti - no a tagli e austerità” : Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è infuriato per la lettera che il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrebbe inviare alla Commissione europea. Anche se i contenuti della lettera sono stati smentiti dal Mef, Di Maio attacca: "Lo dico chiaramente: al governo Monti non si torna. Basta austerità, basta tagli, di altre politiche lacrime e sangue non se ne parla". E chiede un vertice urgente di ...

Lettera del Governo all'Europa"Tagli alle politiche per il welfare" : "Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa. Riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022". E' questo uno dei passaggi della Lettera che verrà inviata alla commissione europea Segui su affaritaliani.it

Ue - pronta una lettera di richiamo per il Governo - Salvini : 'Diremo no a tagli' : Le elezioni europee, seppur da poco, sono già alle spalle. C'era ansia di sapere quale sarebbe stato il responso, giusto per capire quale sarebbe stata la direzione che l'Europa avrebbe intrapreso in base alla composizione del nuovo Parlamento Europeo. In Italia la parte del leone la fa la Lega che va Bruxelles con il maggior numero di delegati del popolo italiano. L'avvio della nuova legislatura continentale porterà alla nomina di una nuova ...