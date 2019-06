Fine di un amore Le 4 fasi post rottura e come superarle

Raffaella Fico rivela la Fine della storia d’amore con Alessandro Moggi : Raffaella Fico dopo un periodo di silenzio la showgirl rivela i motivi della fine del rapporto con Alessandro Moggi e che sembrava a tutti prossimo al matrimonio. A “Un Giorno da Pecora”, la trasmissione radiofonica di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha raccontato i suoi amori, tra cui quello con Moggi. «L’ho lasciato un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso ...

Chris Martin e Dakota Johnson - Fine (silenziosa) di un amore : Chris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonMentre Gwyneth Paltrow dichiara di aver trovato la ricetta per far funzionare il matrimonio con Brad Falckuk (pare che il segreto sia non vivere sempre sotto lo stsso tetto) Chris Martin, l’ex più famoso dell’attrice-imprenditrice, ...

Giulia Salemi e la Fine dell'amore con Francesco Monte : «Vitima dell'insonnia - torno ad allenarmi» : Dopo essersi conosciuti e innamorati all?interno della casa del Grande Fratello Vip, reality Mediaset condotto da ilary Blasi, ed aver parlato di amore e convivenza, Francesco Monte e Giulia...

Giulia Salemi e la Fine dell'amore con Francesco Monte : «Vitima dell'insonnia - torno da allenarmi» : Dopo essersi conosciuti e innamorati all?interno della casa del Grande Fratello Vip, reality Mediaset condotto da ilary Blasi, ed aver parlato di amore e convivenza, Francesco Monte e Giulia...

L’amore è più forte della morte : il lieto Fine della storia di Recoaro : L’amore alla fine si è dimostrato più forte di tutto, persino della morte, e così la triste storia di Recoaro ha avuto il finale che meritava. I cigni sono tornati a popolare l’area verde e si prenderanno cura dei piccoli lasciati orfani dalla coppia precedente, uccisa dalla cattiveria umana. La storia dei due animali aveva commosso e fatto discutere, indignando sino alle lacrime. Un amore, quello fra i cigni che da 16 anni si ...

Irina Shayk lascia casa di Bradley Cooper - quant’è triste la Fine di un amore : Irina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperQuando finisce un amore, canta Riccardo Cocciante, vorresti cambiare faccia, ...

Tra Francesco Monte e Giulia Salemi è addio : «La Fine di un amore ti toglie l’ossigeno» : Francesco Monte e Giulia Salemi: «Siamo una coppia, la nostra favola continua»Francesco Monte e Giulia Salemi: «Siamo una coppia, la nostra favola continua»Francesco Monte e Giulia Salemi: «Siamo una coppia, la nostra favola continua»Francesco Monte e Giulia Salemi: «Siamo una coppia, la nostra favola continua»Francesco Monte e Giulia Salemi: «Siamo una coppia, la nostra favola continua»Tra Giulia Salemi e Francesco Monte non ha funzionato. Lei ...

Il tradimento di un’amica è peggio della Fine di un amore : È capitato un po’ a tutte ma quando tocca a te fa male. Persino più di quando finisce una storia d’amore. L’amica che ti tradisce e ti delude è un dolore grande. Perché un’amica è la sorella di vita che ti sei scelta. Non puoi fare a meno di provare dolore e rabbia pensando a tutto quello che hai fatto per lei, e non certo per un tornaconto ma perché le volevi bene. Tutte le volte che sei uscita con lei solo per distrarla ...

Che Fine ha fatto Francesca Rettondini? L’ultimo amore di Alberto Castagna : Un nome molto importante, quello a cui Francesca Rettondini verrà sempre accostata. L’attrice, infatti, è stata legata ad Alberto Castagna fino alla sua morte. Una storia d’amore straordinaria, terminata solo quando il presentatore di Stranamore è venuto a mancare lasciando una Rettondini profondamente affranta.-- Quelli che sono seguiti sono stati momenti dolorosi, che hanno portato Francesca Rettondini a perdere quasi 20 kg, a soffrire ...

Amoreggia e si mostra nuda alla Finestra davanti a una scuola : denunciata : Per oltre un mese una ragazza si è esibita frequentemente , affacciata alla finestra di casa, in atteggiamenti amorosi con il compagno, mostrandosi nuda anche da sola. Il fatto è che queste effusioni ...

La Fine di una coppia di cigni. Morto il compagno - lei si lascia morire d'amore : Il maschio era stato trovato privo di vita venerdì scorso, riverso nell’acqua, lei è morta di inedia qualche giorno dopo. E’ la triste storia di una coppia di cigni, che viveva in un laghetto a Recoaro Terme (Vicenza).I due esemplari verranno inviati all’Istituto zooprofilattico delle Venezie per le analisi previste in casi simili, anche dopo gli accertamenti e la relazione stilata dai carabinieri forestali, ...

Oroscopo weekend : Fine settimana indimenticabile per Gemelli - amore per il Cancro : Il prossimo fine settimana vedrà alcuni segni zodiacali in ripresa rispetto ai giorni precedenti. Alcuni potrebbero trovare l'amore durante questo weekend, altri fiducia in loro stessi come l'Ariete per esempio. Venere, infatti, stazionerà nei gradi del segno zodiacale, facendo recuperare quella fiducia che mancava ormai da tempo. Marte continuerà il suo moto nel segno dei Gemelli regalando un weekend indimenticabile ai nativi del segno, mentre ...

Melissa Satta conferma e ufficializza la Fine del rapporto d’amore con Boateng : Arriva la conferma proprio dalla stella Melissa Satta, con Boateng è finita Era la fine dello scorso anno quando i pettegolezzi sulla fine del matrimonio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng avevano iniziato a farsi più insistenti. Oggi, dopo oltre cinque mesi, l’ex velina ha per la prima volta confermato di essere tornata single. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia per il … Continue reading Melissa Satta ...

Giancarlo Magalli annuncia la Fine della storia d’amore con la 22enne Giada Fusaro : “All’ennesima videochiamata notturna ho detto basta” : “All’ennesima videochiamata notturna ho detto basta“. In un’intervista al settimanale Gente, Giancarlo Magalli ha annunciato la fine della sua storia d’amore con la 22enne Giada Fusaro spiegando che “sicuramente la differenza d’età ha inciso molto tra noi. Gli stili di vita sono diversi. Lei ha un uso della tecnologia che non è il mio. Oltre che per le maldicenze sull’età. Giada ne ha già passate tante, attaccarla ...