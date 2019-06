A Montalbano Elicona ME al via i primi esclusivi eventi estivi

Montalbano Elicona (ME) : un altro grande successo per l’evento “Viaggio nel Medioevo” : Montalbano Elicona (ME) bissa il grande successo del mese scorso con l’evento Viaggio nel Medioevo. Ieri, domenica 2 giugno, tantissimi turisti, numerosi gruppi organizzati con pullman e transfer privati hanno letteralmente invaso il Borgo per la manifestazione. Ancora una volta un evento riuscito, grazie a numerosi fattori organizzativi ben strutturati e sinergici: dall’intrattenimento di altissimo livello con la compagnia teatrale ...

Viaggio nel Medioevo : appuntamento a Montalbano Elicona (ME) a giugno : Al Borgo di Montalbano Elicona (ME) ormai si punta ad un ulteriore crescita in ambito culturale e turistico. Le proposte rivolte al visitatore vanno oltre l’aspetto puramente territoriale, storico ed artistico e vengono ormai presentate al mondo globale in termini promozionali moderni e combinate ad un “entertainment” di alto livello. Le prime giornate dell’evento “Viaggio nel Medioevo” sono state esempio tangibile di ...

“Viaggio nel Medioevo” : appuntamento a Montalbano Elicona (ME) il 1° Maggio : Dopo l’incredibile boom di presenze delle prime tre giornate a Montalbano Elicona (ME) tutto è pronto anche per l’ultimo appuntamento con “Viaggio nel Medioevo, Castello animato con i Batarnù”, previsto il 1° Maggio. L’amministrazione comunale con a capo il Sindaco Filippo Taranto particolarmente soddisfatto ed entusiasta delle migliaia di visitatori accorsi in questi giorni al Borgo e del sold out dei ristoranti e delle strutture ricettive, ...

25 aprile - “Viaggio nel Medioevo” : boom di visitatori a Montalbano Elicona (ME) : Ieri 25 aprile a Montalbano Elicona (ME) è accaduto qualcosa di straordinario, qualcosa che ha posto il borgo nebroideo ancora una volta tra le destinazioni più gettonate in Sicilia. In migliaia accorsi al Castello ed al Borgo in poche ore, una valanga di visitatori continua, interessata ed attenta in occasione dell’evento “Viaggio nel Medioevo, Castello animato con i Batarnù”. Una giornata davvero magica che a prescindere dalla festività è ...

Montalbano Elicona - Al via la stagione culturale e turistica : ... strutture mobili, giganti in cartapesta, trampolerie acrobatiche ed effetti di fuoco spettacolare, propone spettacoli dove i miti e le leggende rivivono tra epica, teatro classico, tradizioni ...