PUBG si aggiorna ed introduce il ping system simile a quello in uso su Apex

(Di mercoledì 19 giugno 2019)ha ricevuto un nuovomento disponibile sui server di prova del gioco su PC. Questa è la trentesima patch didopo aver lasciato l'accesso anticipato ed è una delle più significative. Inoltre le dimensioni della patch sono ingenti: dovrete scaricare circa 17,4GB.L'aggiunta più importante nella patch è un sistema di comunicazionediLegends. La funzione è testuale e consentirà ai giocatori di richiamare elementi specifici come loot, richiesta di munizioni, inoltro della posizione di un nemico e molto altro.In questo modo, come riporta VG247, il sistema riprodurrà una voce fuori campo con il messaggio corrispondente e la mostrerà in una nuova finestra di chat sulla sinistra dello schermo.Leggi altro...

