Per Ubisoft Xbox Scarlett e PS5 saranno un grande passo avanti

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La next gen è incombente, se ne parla sempre più spesso e gli sviluppatori stessi sono alle prese con i dev kit per prepararsi per tempo aldebutto. Dunque chi meglio di loro conosce le potenzialità della prossima generazione videoludica?dal canto suo afferma chee PS5un "", riporta Videogameschronicle. Alain Corre dispiega infatti sulle pagine di The Telegraph come sia particolarmente entusiasta della next gen, di quello che sarà possibile fare con il nuovo hardware. "gli sviluppatori vogliono sorprendere sempre, vogliono innovare. le tecnologie ci danno la possibilità di esplorare territori che prima non erano stati mai esplorati", queste le sue parole, e aggiunge: "Se coloro chi si occupa della realizzazione degli hardware, in questo mondo, può continuare a innovare e spingere oltre i limiti della tecnologia, allora ...

