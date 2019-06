Omicidio del giornalista Khashoggi | rapporto dell’Onu | vittima di “un’esecuzione

Omicidio Meredith - l’Italia chiede alla Corte di Strasburgo il riesame del caso di Amanda Knox : L'Italia ha chiesto alla Corte Europea dei diritti umani di rivedere il caso di Amanda Knox. L'americana assolta per l'Omicidio di Meredith Kercher aveva denunciato il nostro Paese per presunte violazioni dei suo diritti avvenute la notte dell'interrogatorio del 6 novembre 2007, violazioni per cui l'Italia è stata condannata lo scorso 24 gennaio. Nella sentenza, tuttavia, i giudici hanno precisato di non aver ricevuto prove di tali violazioni.

Germania - l'assassino dell'Omicidio Luebecke potrebbe essere un 45enne neonazista : Le indagini hanno portato a un arresto per il recente omicidio di un importante politico tedesco della CDU, Walter Luebcke. Il politico è stato ucciso alcune settimane fa e l'autore dell'omicidio potrebbe essere un 45enne, di nome Stephan E. (il cognome non è stato reso noto). Il politico del partito di centrodestra era leader della sezione locale della CDU a Kassel e inoltre era conosciuto per le sue prese di posizione a favore dei profughi e ...

Omicidio Carini - è svolta : fermato l’ex marito della vittima - troppe incongruenze nel racconto : Secondo gli inquirenti il racconto dell'uomo non regge. La scena del delitto in negozio non corrisponderebbe a quanto descritto dal 41enne e dal figlio 14enne. Ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti del maggiore. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere con un provvedimento di fermo come indiziato di reato.

Omicidio Anna Maria Scavo : in carcere il marito della donna uccisa : Le indagini hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del marito della donna. I carabinieri ritengono si tratta certamente di Omicidio. Settantadue ore per risolvere il giallo di Carini, grosso centro alle porte di Palermo. I Carabinieri hanno notificato questa mattina all'alba il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, al marito Marco Ricci. L'uomo è ritenuto ...

La rete neonazista dietro l'Omicidio del politico Cdu pro-migranti : Un estremista di destra con precedenti di violenza e, soprattutto, stretti rapporti con le realtà più pericolose del neonazismo, compreso il gruppo “Combat 18”, che si ispira sin dal nome alla figura di Adolf Hitler: sui media tedeschi si moltiplicano i dettagli sulla vita, sul passato e sulle attività vietate di Stephan E.,l’uomo di 45 anni arrestato sabato con l’accusa di essere l’assassino di ...

Regeni - la dichiarazione choc del ministro egiziano : "Un Omicidio qualsiasi" : Aurora Vigne Le parole choc del ministro egiziano sul brutale omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso al Cairo fra gennaio e febbraio del 2016 Il caso Regeni andrebbe trattato come "ogni caso di omicidio commesso in qualsiasi paese del mondo e come l'uccisione degli egiziani o di cittadini di altre nazionalità in Italia". Sono queste le parole choc del ministro egiziano sul brutale omicidio di ...

È stato arrestato un uomo per l’Omicidio di Walter Lübcke - politico tedesco della CDU : Un uomo di 45 anni è stato arrestato in Germania per l’omicidio di Walter Lübcke, politico tedesco della CDU, ucciso domenica 2 giugno nella sua casa a Wolfhagen, nel nord dello stato dell’Assia. L’uomo, di cui non sono state diffuse le

Esponente dell’ultradestra arrestato per l’Omicidio del politico pro-migranti tedesco : Il presunto killer del politico pro migranti sarebbe stato incastrato dal dna. Non si ferma l’ondata di odio contro la vittima

Germania - arrestato un 45enne per l’Omicidio del politico pro-migranti. Media : “E’ legato all’estrema destra” : A due settimane dall’omicidio dell’esponente politico della Cdu Walter Luebcke, trovato morto nel giardino di casa sua, la polizia dell’Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di dna dell’arrestato, di cui non è stato diffuso il nome, sul corpo della vittima. Stando a quanto riferito dai giornali tedeschi Bild e Frankurter allgeneine, il presunto omicida ...

Germania - arrestato un 45enne per l’Omicidio del politico pro-migranti : “E’ legato all’estrema destra” : A due settimane dall’omicidio dell’esponente politico della Cdu Walter Luebcke, trovato morto nel giardino di casa sua, la polizia dell’Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di dna dell’arrestato (di cui non si conosce ancora il nome) sul corpo della vittima. Secondo quanto riferito dai giornali tedeschi Bild e Frankurter allgeneine, il presunto omicida ...

Germania - un arresto per l'Omicidio del politico Cdu Lubecke : A due settimane dall’omicidio dell’esponente politico della Cdu Walter Luebcke, trovato morto nel giardino di casa sua, la polizia dell’Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di DNA dell’arrestato (di cui non si conosce ancora il nome) sul corpo della vittima.Giovedì sono stati celebrati i funerali di Luebcke, cui hanno ...

Cisterna di Latina : bambina di 10 anni avrebbe assistito all'Omicidio della madre : Una donna di 35 anni è stata uccisa, questa mattina, a Cisterna di Latina. Secondo quanto riferito, all'omicidio della donna, originaria di Velletri, in provincia di Roma, avrebbe assistito la figlia di soli dieci anni. La tragedia è avvenuta nell'abitazione della 35enne, in via Palmarola nel quartiere popolare di San Valentino dove abitava con il marito e la figlia in un complesso di villette a schiera....Continua a leggere

Omicidio Noemi - confermata condanna a 18 anni per il fidanzato della 16enne. La madre : "Non lo perdonerò mai" : A Lecce la sentenza d'appello per Lucio Marzo, che ora ha 19 anni: nel settembre 2017 uccise la ragazza e nascose il suo corpo in campagna sotto un cumulo di pietre a Castrignano del Capo

Legittima difesa o Omicidio? Il nuovo caso del tabaccaio che ha ucciso un ladro : Dopo 7 furti subiti in 10 anni Marcellino Iachi Bonvin, un tabaccaio di Pavone Canavese, ha ucciso un ladro. Ora è indagato...