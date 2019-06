eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Mysarà disponibile domani per Nintendo Switch e PC, e ci racconta la storia di un uomo determinato a eliminare chiunque gli si pari davanti, spronato da una banana senziente. potremo utilizzare armi, rallentare il tempo, saltare dentro finestre per realizzare fantastiche coreografie di distruzione mentre attraversiamo sinistri bassifondi.Il gioco, pubblicato da Devolver Digital e sviluppato da Deadtoast Entertainment è un titolo action dagli elementi platform e dall'atmofera frenetica incentrato su un "violento balletto su amicizia, immaginazione e gli sforzi di un uomo di obliterare chiunque si ritrovi sul suo cammino, sotto la guida di una banana senziente". Il gioco è atteso il 20 giugno, per cui in attesa di domani possiamo dare un'occhiata aldi. Cosa ne pensate?Leggi altro...

Eurogamer_it : My Friend Pedro si presenta con un trailer di lancio #MyFriendPedro - Asgard_Hydra : L'ultraviolenza di My Friend Pedro esplode nel trailer di lancio per PC e Nintendo Switch - jan_novantuno : Trailer di videogiochi che sono dei piccoli capolavori di animazione: My friend Pedro, disponibile da domani su PC… -