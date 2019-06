Massimo Ferrero | chiesto il processo per fatture false e autoriciclaggio

Massimo Ferrero - chiesto il processo : “Tolto un milione da casse della Sampdoria per pagare debiti Livingston” : La Procura di Roma ha chiesto il processo per il patron della Sampdoria Massimo Ferrero , la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i due manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti: sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 settembre prossimo, davanti al giudice della X sezione. ...

Sampdoria - Massimo Ferrero a processo : il presidente è accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio [DETTAGLI] : appropriazione indebita , autoriciclaggio , utilizzo di fatture false. Queste le principali accuse per cui la Procura la Roma ha chiesto il processo del presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero . Insieme con il manager rischiano il rinvio a giudizio anche la figlia Vanessa ed il nipote Giorgio; oltre a due professionisti, Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 settembre prossimo, ...

Sampmania : perchè Massimo Ferrero è così nervoso? : Sono la persona meno indicata al mondo a dare giudizi in merito al comportamento di un altro essere umano. Ma seriamente eh, non si fa tanto per dire. Ho più difetti che capelli in testa, e fortunatamente vado fiero della mia ...