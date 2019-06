La scorta di William e Kate investe una donna di 83 anni

Kate Middleton e William devastati! Un uomo della scorta investe una 83enne : Kate Middleton e William sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre si recavano a Windsor per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Un uomo della loro scorta ha investito con la moto una vedova 83enne, Irene Mayor. La donna è stata ricoverata in condizioni critiche ma, come scrive il Sun, non è in pericolo di vita. Trasportata in ospedale con l’eliambulanza, le sono state riscontrate la frattura del bacino e diverse ...

