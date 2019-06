Festival Mix Milano | dal 20 al 23 giugno | il programma

i-filmsonline

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Riceviamo e pubblichiamo volentieri il comunicato stampa sull'edizione 2019 delMixdi Cinema GayLesbico e Queer Culture, adal 20 al 23.A cinquanta anni esatti dai moti di Stonewall, si apre all’insegna di Love Riot l’edizione 33 delMixdi Cinema GayLesbico e Queer Culture, in cartellone dal 20 al 23al Piccolo Teatro di, nella doppia location del Teatro Strehler e del Teatro Studio Melato. Un appuntamento milanese dall’impatto nazionale per conoscere e incontrare opere e protagonisti della migliore cinematografia e produzione audiovisiva LGBTQ+ nazionale e internazionale.

