CorMez | Qualche giovane da valorizzare nella trattativa per James Rodriguez

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Sono giorni di intenso lavoro per Jorge Mendes, scrive il Corriere del Mezzogiorno. In questo momento sta cercando di chiudere l’affare più importante della sua carriera: il trasferimento di Joao Felix dal Benfica all’Atletico Madrid (clausola rescissoria di 120 milioni di euro). Ma sta facendo anche un grosso sforzo per portare al Napoli. Il colombiano ha chiesto di tornare ad essere allenato da Carlo Ancelotti e Mendes deve mediare tra le esigenze di De Laurentiis e quelle di Florentino Perez. Un incontro tra le parti potrebbe esserci nei prossimi giorni. Come si dice da giorni, il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, il Real, invece, vorrebbe incassare subito a causa dell’indicatore 6 del regolamento sul fair play finanziario. Deve esserci un disavanzo massimo di 100 milioni di euro tra entrate ed uscitestessa sessione di mercato e ...

