Copernicus si allea con European Aeroallergen Network per aiutare chi soffre di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019)Atmosphere Monitoring Service (CAMS), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) a nome dell’Unione Europea, annuncia oggi la nuova partnership con(EAN) pera fornire previsioni avanzate sui pollini, studiate per alleviare l’allergia derivante dal fieno. Al momento CAMS, utilizzando modelli al computer, fornisce previsioni di quattro giorni, per quattro tipi comuni di polline: betulla, olivo, erba e ambrosia. In questo modo CAMS è in grado di rilevare la concentrazione di polline in un determinato momento, tenendo conto dello spostamento di allergeni tra diverse regioni o Paesi. È possibile accedere alle informazioni sul polline dal sito web di CAMS e attraverso numerose app, così che i soggetti allergici possano programmare in anticipo l’assunzione di farmaci o limitare le attività outdoor, ...