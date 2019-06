Cadaveri carbonizzati in auto | a una svolta le indagini sul giallo di Torvaianica

Torvaianica - trovati due Cadaveri carbonizzati/ Interrogato il compagno di lei : Torvaianica, le vittime sono una donna di 46 anni e un amico di anni 39. Interrogato per 12 ore il compagno di lei: attese novità

Giallo Torvaianica : 2 Cadaveri carbonizzati in auto | Identificato l'uomo : Si tratta di un amico di famiglia della 46enne scomparsa da casa. A quanto ricostruito finora dagliinvestigatori, la donna ha accompagnato la figlia ascuola assieme al compagno e si sono poi separati. La macchina appartiene alla madre di 78 anni

Roma - Cadaveri carbonizzati nell'auto a Torvaianica : una vittima è un'operaia di 46 anni : Una delle due vittime trovate carbonizzate nella Ford Fiesta a Torvaianica (Roma) è la quaranteseienne Maria Corazza, impiegata in una ditta di pulizie. La donna era uscita ieri sera da...

Cadaveri carbonizzati nell'auto a Torvaianica - una vittima è un'operaia di 46 anni : Una delle due vittime trovate carbonizzate nella Ford Fiesta a Torvaianica (Roma) è la quaranteseienne Maria Corazza, impiegata in una ditta di pulizie. La donna era uscita ieri sera da...

Due Cadaveri carbonizzati trovati in un’auto a Torvaianica sul litorale di Roma : Due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un’auto a Torvaianica, in via San Pancrazio, sul litorale vicino a Roma. I vigili di Pomezia sono stati avvertiti intorno alle 8,35 da un cittadino che ha visto un’auto, probabilmente una Ford Fiesta, in fiamme abbandonata in un campo. Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno spento l’incen...

Due Cadaveri carbonizzati trovati in un’auto a Torvajanica sul litorale di Roma : Due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un’auto a Torvaianica, in via San Pancrazio, sul litorale vicino a Roma. Ad avvertire i vigili del fuoco che un’auto, probabilmente una Ford Fiesta, era in fiamme è stato un cittadino. L’auto era abbandonata in un campo. È intervenuto personale del comando di Pomezia che, quando è arrivato sul...