Al via la Maturità | la tensione degli studenti

Esami di Maturità al via : sui banchi oltre 500mila alunni : Francesca Bernasconi Oggi è il giorno della prova scritta di italiano. Il ministro Bussetti: "Sono certo che farete del vostro meglio" Sono iniziati gli Esami di Maturità 2019. Questa mattina, oltre 500mila studenti hanno occupato i banchi di oltre 26mila classi, per sostenere la prima prova. Si parte, come sempre, da italiano e alle 8.30 i presidenti delle varie commissioni hanno aperto il plico telematico, contenente le tracce dei ...

Al via gli Esami di Maturità 2019 : alle 08 : 30 inizia la prova di italiano - 7 tracce divise in 3 tipologie : Al via alle 08:30 gli Esami di Maturità 2019 con la prima prova dell’esame di Stato, quella di italiano, che prevede 7 tracce, divise in 3 tipologie (A,B,C). Il toto tracce punta su argomenti disparati, da Pirandello e Verga, passando per temi attuali, come l’inquinamento globale e i migranti. LA PRIMA prova – I maturandi dovranno dimostrare di “padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana ...

Tracce blindate e niente tesina. Al via la maturità delle sorprese : Sarà la maturità delle sorprese: l’ultima è la traccia «last minute», ma ci sono anche gli orali con le buste e la seconda prova con due materie contemporaneamente . ...

Maturità 2019 - prima prova al via. Alle 8.30 arrivano le 7 tracce del tema : Attesa finita per mezzo milione di maturandi classe 2000. Il tema di storia è sparito come traccia a se stante ma Bussetti ha assicurato che la storia ci sarà come «materia trasversale»

Maturità 2019 - prima prova al via : le tracce in diretta : Maturità 2019, al via oggi la prima prova: a partire dalle 08:30 più di 500mila studenti saranno in aula per affrontare il tema d'italiano. Potranno scegliere tra 3 tipologie di tracce e avranno a disposizione 6 ore, quindi sarà importante gestire l'ansia e mantenere la concentrazione. Qui tutti gli aggiornamenti sulle tracce in tempo reale in attesa dei plichi telematici dal Miur. Dopo il tototema impazzato nelle ultime ore, ecco le tracce ...

Maturità 2019 : prima prova al via - 5 consigli per gestire l’ansia : Oggi più di mezzo milione di studenti inizieranno la Maturità 2019: dopo settimane dedicate a tototema e simulazioni, è il momento di concentrarsi e gestire l'ansia. Ecco 5 consigli dedicati ai maturandi per affrontare la prima prova senza ansia, gestire lo stress e concentrarsi per rendere al meglio.Continua a leggere

Dal Gambia a Taranto - il viaggio in mare e la speranza : ora Ansumana darà l’esame di maturità : Arrivato in Italia su un barcone, dopo un traversata di 17 ore e una fuga iniziata undici mesi prima, questo giovane...

Maturità 2019 - poverelli i nostri studenti-cavia… : E così ci siamo, dopo tante polemiche, infinite domande e, invero, pochissime e preferibilmente confuse risposte, gli allievi delle classi terminali delle nostre Superiori si avviano a sostenere l’esame di Maturità con il look rifatto in condominio tra Pd e Lega. Un ibrido piuttosto inquietante su cui ho già scritto. poverelli i nostri studenti-cavia che, al contrario di tutti gli altri che li hanno preceduti e che li seguiranno, sperimenteranno ...

Prima prova Maturità 2019 : al tototema Elena Ferrante e Saviano tra gli autori più desiderati : Quale autore i maturandi vorrebbero uscisse alla Prima prova della Maturità 2019? È cominciata la corsa al tototema in vista dell'esame di Stato, in calendario dal 19 giugno: Skuola.net ha chiesto a 2500 maturandi di indicare nomi di scrittori e poeti attuali e popolari con i quali vorrebbero cimentarsi: Ultimo e Mahmood svettano tra i cantanti, Saviano e Elena Ferranti tra gli autori.Continua a leggere