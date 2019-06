Riscatto James – Indiscrezioni su formula e cifra per il colombiano

forzazzurri

(Di martedì 18 giugno 2019) Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sarebbe stata definita ladeldiRodriguez dal Napoli.Rodriguez – Sembra ormai cosa fatta il passaggio in prestito diRodriguez al Napoli. Jorge Mendes Secondo Di Marzio, i contatti odierni tra le società sono stati molto proficui per il passaggio in azzurro del. La trattativa viaggia sui binari giusti per il prestito con diritto di. L’agente del centrocampista offensivo Jorge Mendes è a Madrid per la definizione dell’affare, il Napoli aspetta che il Real accetti lel condizioni del trasferimento. La trattativa Laproposta dal Napoli è quella del prestito con diritto di, fissato a 30 milioni di euro. Il giocatore ha dato la sua piena disponibilità al trasferimento per tornare a lavorare con Carlo Ancelotti. ...

