Protesta degli anarchici L' Aquila per solidarietà a detenute in sciopero della fame

(Di martedì 18 giugno 2019) L'- Azione diall'contro il regime carcerario del 41bis da parte di due gruppi che si definiscono "compagnie anarchiche": uno ha simbolicamente occupato la sala conferenzesede municipale di palazzo Fibbioni, l'altro e' riuscito a salire sulla gru posta nel cantiere adiacente la Cattedrale di San Massimo in piazza Duomo esponendo un lungo striscione con la scritto: "Chiudere la AS2 di L'". I due gruppi, come denunciato anche in un volantino stannondo per solidarizzare con duedel carcere Le Costarelle di Preturo (L')che dal 29 maggio scorso sono incontro le restrizioni imposte dal regime carcerario del 41bis. Sul posto le forze dell'ordine, e i vigili del fuco che in particolare hanno predisposto un tappeto gonfiabile sotto la gru di piazza ...

