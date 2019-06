Lovera | clima culturale attuale desta preoccupazione | aggressione episodio grave

romadailynews

(Di martedì 18 giugno 2019) Roma – “Intendiamo stigmatizzare l’accaduto a Trastevere, dove due ragazzi che avevano la ‘colpa’ di indossare una maglietta del Cinema America, sono stati fermati da un branco di ragazzi e sono stati malmenati perche’ rifiutavano di togliersi una t-shirt che per loro significa antifascismo”. Lo ha dichiarato Vittorio, presidente della sezione italiana del Comitato per l’abolizione dei debiti illegittimi (Cadtm), a margine dell’incontro ‘Sistema indebito – Soldi da restituire o strumento di oppressione internazionale?’ organizzato stamani a Roma nella sede dell’Agenzia Dire a Roma. “Assistiamo all’attacco del pensiero” ha proseguito. “E’ un fatto assolutamentein un momento in cui sono sotto sfratto le comunita’ rom, e i nostri porti ...