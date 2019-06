LIVE Inghilterra-Francia 1-0 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | secondo rigore sbagliato

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73′cambio francese: Mateta per Tousart. 72′ Prima sostituzione per l’: Mount subentra a Solanke. 71′ VOLA HENDERSON! Sinistro di Ikone che trova preparato il portiere britannico. 70′ L’comincia a stringere i denti per questi ultimi 20 minuti in dieci uomini. 67′ Ntcham prende il posto di Bamba che non ce la fa a continuare. 66′ PALOOOOO!!! Stavolta batte Aouar ma il risultato non cambia, si resta sull’1-0 per l’. 64′ L’arbitro va al VAR e decide di espellere Choudhury, davvero un fallaccio dell’inglese che rischia di compromettere la partita dei suoi compagni. 62′PER LA! Ammonito Choudhury che ha travolto Bamba. 60′ GOL ANNULLATO ALL’!! Sessegnon deposita in rete ma era ...

