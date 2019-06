Il film di Monster Hunter si mostra in un teaser trailer

Godzilla II – King of the Monsters : trama - cast e anticipazioni del film : Godzilla II – King of the Monsters: trama, cast e anticipazioni del film Tra i moltissimi film in uscita questo mese, è pronto ad approdare in tutte le sale cinematografiche anche Godzilla II – King of the Monsters, sequel del film Godzilla, uscito nel 2014. Ecco la trama e il cast completo del film diretto da Michael Dougherty, e quando esce al cinema. LEGGI ANCHE: Rocketman: trama, cast e anticipazioni del film al ...